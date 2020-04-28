تامر حبيب سيفعلها مجددا.. هكذا كانت توقعات مشاهدي مسلسل لعبة النسيان

تصدر مسلسل لعبة النسيان للسيناريست تامر حبيب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد عرض الحلقة الثانية. وتصدر كذلك محركات بحث جوجل بعد عرض حلقته الأولى، وهذا لما أحدثته الحلقة من إثارة لفضول المشاهدين تجاه غموض أحداث المسلسل وحبكته.









وترددت تعليقات المشاهدين عن تميز المسلسل والإثارة في أسلوب سرد أحداثه، وسادت توقعات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن تامر حبيب سيفعلها مجددًا ويقدم عملًا مثيرًا متماسكًا كعادته، وسيثير تساؤلات وفضول المشاهدين طيلة أحداث مسلسله مثلما فعل من قبل في جراند أوتيل عام 2016.









وكان من أبرز التعليقات تعبيرًا عن موقف المشاهدين على موقع تويتر، تويتة تقول "تامر حبيب شكله هيسوحنا.. #لعبة_النسيان أقوى بداية شفتها النهارده".. وجاء هذا بعد عرض الحلقة الأولى، والتي كشفت لنا عن البطلة رقية/ دينا الشربيني التي تستيقظ من غيبوبة دامت 4 شهور، لتجد أنها فقدت ذاكرتها لآخر 6 سنين من حياتها، ونكتشف معها أنها دخلت في الغيبوبة بعد محاولتها الانتحار حين ضبطها زوجها أمجد الشيال/ أحمد صفوت وهي تخونه مع عشيقها خالد وهدان/ أحمد داود، وتنتهي الواقعة بأن زوجها وعشيقها يقتلان بعضهما.









وجاءت الحلقة الثالثة من المسلسل بمفاجأة صدمت المشاهدين وأثارت حيرتهم وشكوكهم تجاه أبطال المسلسل، وزادت من قدر غموض الأحداث واختلاط الحقائق بها.









وتواصلت تعليقات متابعي المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن أحد أهم الأسباب لمتابعتهم لعبة النسيان هو أنه يحمل اسم تامر حبيب الذي يثقون به تمامًا، وأنهم يتوقعون عملا رائعا يتسم بالغموض والإثارة دون أن يفقد تماسك حبكته، وأن تامر سيفاجئهم مثلما فعل في مسلسل جراند أوتيل، وأكد حينها على براعته في صياغة أعمال الإثارة والغموض مثلما اجاد في الكوميديا والدراما.









مسلسل لعبة النسيان من تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق، ومن بطولة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، علي قاسم، أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم، رجاء الجداوي ومحمود قابيل. ويُعرض حاليًا على شبكة قنوات mbc ومنصة شاهد الرقمية.