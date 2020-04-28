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أخبار العالم

أعلى حصيلة يومية.. روسيا تسجل 6411 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:08 ص
روسيا تسجل 6411 إصابة
روسيا تسجل 6411 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 72 حالة وفاة و6441 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء في البلاد.

وأشار مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان له إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 867 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 93558 لتحل روسيا في المرتبة الثامنة عالميا من حيث هذا المؤشر متجاوزة إيران.

وكانت روسيا قد تخطت الصين، أمس الاثنين، بعد تجاوز عدد الإصابات87 ألف إصابة.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة حماية المستهلك الروسية، بأنها أجرت 156 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث وصلت الحصيلة إلى 2,8 مليون فحص.

وأوضحت الهيئة أن 173 ألف شخص يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وتأتي روسيا في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد فحوص كورونا بعد الولايات المتحدة، التي أعلنت أمس عن إجرائها ما يزيد على 5 ملايين اختبار، وفقا لروسيا اليوم.
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