بعد وصف الشناوي علاقتهما بالحب المشروع.. ياسمين عبد العزيز تمنشن لـ أحمد العوضى

يذكر أن حقق الفنان أحمد العوضي، نجاحا كبيرا جدًا بأحدث أعماله "الاختيار" حيث يجسد شخصية الارهابي هشام عشماوي، أمام الفنان أمير كرارة.



بينما تخوض ياسمين عبد العزيز، الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا منذ بداية عرضه على التلفزيون.