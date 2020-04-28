بعد وصف الشناوي علاقتهما بالحب المشروع.. ياسمين عبد العزيز تمنشن لـ أحمد العوضى

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" للاعلامية لميس الحديدى والناقد الفنى طارق الشناوى من برنامج القاهر الآن.
وقال طارق الشناوى فى مدخلة له مع لميس الحديدى "إن الرسائل المتبادلة بين ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى حب مشروع ، لانه معلن والناس بتبارك لهما، و ده اللى انا شيفة فى مباركة من الجمهور والاتنين ناجحين السنة دى .. فالناجح بيقولك ارفع ايده لا .. الناجح كمان بيشاور بـ ايده على ناجح اخر والناجح الآخر ىبيشاور بـ ايدة على الناجح الأول ".
وعلقت ياسمين عبد العزيز قائلة " @ahmed.elawady الناجح يرفع ايده ".