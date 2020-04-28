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فن

بعد وصف الشناوي علاقتهما بالحب المشروع.. ياسمين عبد العزيز تمنشن لـ أحمد العوضى

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:42 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز و العوضى
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سيد احمد
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"  للاعلامية لميس الحديدى والناقد الفنى طارق الشناوى من برنامج القاهر الآن.


وقال طارق الشناوى فى مدخلة له مع لميس الحديدى  "إن الرسائل المتبادلة بين ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى حب مشروع ، لانه معلن والناس بتبارك لهما، و ده اللى انا شيفة فى مباركة من الجمهور والاتنين ناجحين السنة دى .. فالناجح بيقولك ارفع ايده لا .. الناجح كمان بيشاور بـ ايده على ناجح اخر والناجح الآخر ىبيشاور بـ ايدة على الناجح الأول ".

وعلقت ياسمين عبد العزيز قائلة " @ahmed.elawady الناجح يرفع ايده ". 


يذكر أن حقق الفنان أحمد العوضي، نجاحا كبيرا جدًا بأحدث أعماله "الاختيار" حيث يجسد شخصية الارهابي هشام عشماوي، أمام الفنان أمير كرارة.

بينما تخوض ياسمين عبد العزيز، الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا منذ بداية عرضه على التلفزيون.


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