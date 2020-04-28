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توك شو

للفطار.. طريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس والباذنجان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:22 م
صينية الكفنة بالبطاطس
صينية الكفنة بالبطاطس والباذنجان
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فرح علاء الخولي

قدّم الشيف شربيني والإعلامية مفيدة شيحة، خلال حلقتهما ببرنامج "الشيف ومفيدة" عبر فضائية "CBC "، اليوم، الثلاثاء ، طريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس والباذنجان.

 

مقادير وطريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس والباذنجان:

كيلو لحم مفروم

2 حبة كبيرة بصل مفروم

10 فص ثوم مفروم

2 حبة كبيرة فلفل أحمر مفروم

بقدونس مفروم

ملعقة كبيرة بهار مشكل

ملح

فلفل أسود

ملعقة كبيرة قرفة

ملعقة كبرة نعناع

ملعقة كبيرة شطة مجروشة

2 ملعقة كبيرة بابريكا

باذنجان

طماطم

بطاطس

بصل

6 قرن فلفل أخضر وأحمر

4\1 كوب زيت زيتون

 

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس والباذنجان خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:

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