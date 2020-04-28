للفطار.. طريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس والباذنجان

قدّم الشيف شربيني والإعلامية مفيدة شيحة، خلال حلقتهما ببرنامج "الشيف ومفيدة" عبر فضائية "CBC "، اليوم، الثلاثاء ، طريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس والباذنجان.

مقادير وطريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس والباذنجان:

كيلو لحم مفروم

2 حبة كبيرة بصل مفروم

10 فص ثوم مفروم

2 حبة كبيرة فلفل أحمر مفروم

بقدونس مفروم

ملعقة كبيرة بهار مشكل

ملح

فلفل أسود

ملعقة كبيرة قرفة

ملعقة كبرة نعناع

ملعقة كبيرة شطة مجروشة

2 ملعقة كبيرة بابريكا

باذنجان

طماطم

بطاطس

بصل

6 قرن فلفل أخضر وأحمر

4\1 كوب زيت زيتون

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس والباذنجان خطوة بخطوة شاهدي الفيديو: