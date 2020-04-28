للفطار.. طريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس والباذنجان

قدّم
الشيف شربيني والإعلامية مفيدة شيحة، خلال حلقتهما ببرنامج "الشيف ومفيدة"
عبر فضائية "CBC "، اليوم، الثلاثاء ، طريقة عمل صينية
الكفتة بالبطاطس والباذنجان.
مقادير وطريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس والباذنجان:
كيلو لحم مفروم
2 حبة كبيرة بصل مفروم
10 فص ثوم مفروم
2 حبة كبيرة فلفل أحمر مفروم
بقدونس مفروم
ملعقة كبيرة بهار مشكل
ملح
فلفل أسود
ملعقة كبيرة قرفة
ملعقة كبرة نعناع
ملعقة كبيرة شطة مجروشة
2 ملعقة كبيرة بابريكا
باذنجان
طماطم
بطاطس
بصل
6 قرن فلفل أخضر وأحمر
4\1 كوب زيت زيتون
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس والباذنجان خطوة بخطوة شاهدي الفيديو: