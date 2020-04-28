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أخبار العالم

إنجلترا تسجل ارتفاعا جديدا في عدد وفيات فيروس كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:28 م
إنجلترا تسجل ارتفاعا
إنجلترا تسجل ارتفاعا جديدا في عدد وفيات كورونا
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شيماء مصطفى
سجلت إنجلترا، اليوم الثلاثاء، 552 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك ارتفع إجمالي حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في المدن البريطانية إلى 19301 حالة.

وكانت إنجلترا، أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 329 وفاة جديدة في المستشفيات جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة أكثر من 210 آلاف شخص في العالم، بينهم أكثر من 85 %في أوروبا والولايات المتحدة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، سجلت الوفيات في العالم 210 آلاف و930 وفاة، منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر الماضي.
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