نشرة المرأة والصحة.. علاجات طبيعية للتخلص من نزيف اللثة.. سعر غير متوقع لحقيبة أمينة خليل

نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي





الصحة :









يعد نزيف اللثة شائع وقد يلاحظه المرء بعد غسل أسنانه أو تنظيفها بالخيط، يحدث نزيف اللثة في الغالب بسبب تراكم الجير أو اللويحات ، مما يؤدي إلى تهيج بطانة اللثة الحساسة مما يؤدي إلى نزيفها.





و قدم موقع "bold sky" أهم العلاجات المنزلية التى تساعد فى التخلص من نزيف اللثة









- الثلج

يمكن أن يؤدي استخدام كيس ثلج على اللثة النازفة إلى تهدئة إصابات الفم البسيطة ، مثل الجرح أو الكشط وسيساعد على تقليل الألم والتورم. ضع كمادة ثلجية على لثة النزيف لمدة 10 دقائق.





- الماء المالح





يحتوي الملح على خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة تقلل من الألم والتورم، يساعد غسل الفم بالماء المالح على قتل البكتيريا الضارة التي تسبب نزف اللثة، أضف ½ ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء.

















يعد مرض الزهايمر من الأمراض التي يصاب به الكثير ولكن لا يعرف الشخص أنه مصاب به وقالت الدكتور منال متولي خبيرة البيئة والطاقة إن مرض الزهايمر يتكون في جسم الإنسان من عمر 10 سنين أو 20 سنة دون أن يكتشف وقد يكون ذلك ناتج عن الطاقة بالبيئة.





وقالت منال اكتشف بعض العلماء إن فيه علاقة وثيقة بين ذرات الألومنيوم و مرض الزهايمر حيث وجدوا في دماغ المتوفي لمرض الزهايمر ذرات من الألمنيوم وأثبتوا أن للألومنيوم علاقة وثيقة بينه و بين مريض الزهايمر ونهوا عن استخدام أواني الألومنيوم بكل أنواعه واستبداله بالاستانلس استيل وقد ثبت معي في بعض الأبحاث العلمية وجود الألومنيوم في شربنا اما بعض الباحثين فقالوا إن ذرات الألومنيوم في الدماغ نتيجة تعرض الشخص المصاب إلي غاز الألومنيوم.





كذلك أجريت بعض التجارب على ذرات الذهب الذي ثبت علميا أن لبس الرجل للذهب يسمح بمرور ذرات الذهب إلى الأوعية الدموية ثم إلى دماغ الإنسان التي قد تكون أحد أسباب مرض الزهايمر.









يعد الصداع، من الأعراض المزعجة طوال شهر رمضان يمكنك التخلص منه بحيل سريعه لها مفعول السحر في تخلصك من الصداع فى غمضة عين إليك أبرز تلك الحيل يقدمها موقع برايت سايد.





-في وعاء به ماء ساخن ضعي 3 ملاعق طعام من خل التفاح وغطي رأسك بمنشفة واستنشاق بخار المزيج لمدة 5 إلى 10 دقائق.





إذا كنت تعانين غالبًا من الصداع خلال شهر رمضان استنشقي القليل من زيت النعناع فهو يحفز دورتك الدموية ويهدئ تشنجات رأسك.





-ضرورة تناول السحور، حيث إن عدم الاهتمام بهذه الوجبة ينقص من نسبة السكر بالدم مما يؤدي إلى الإصابة بالصداع.









المرأة





وقعت الفنانة أمينة خليل، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء أمس الإثنين حيث يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.









لفتت أمينة خليل الأنظار فى الحلقة بإطلالة عصرية، وارتدت جمبسوت أنيقا وجذابا اتسم بنقشة الثعبان ما منحها إطلالة مواكبة لأحدث صيحات الموضة.





وحمل تصميم أمينة خليل توقيع ميس جايديد، فيما بلغ سعر جمبسوت أمينة خليل فى برنامج رامز مجنون رسمي ما يقرب من 900 جنيه مصرى.