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أخبار العالم

المغرب يسجل 3 وفيات و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:17 م
المغرب يسجل 3 وفيات
المغرب يسجل 3 وفيات و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 4252 حالة.

كما سجلت الوزارة 3 وفيات جراء فيروس كوورنا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 165 حالة.

كما أعلنت عن تسجيل 83 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي نجحت في التعافي إلى 778 حالة.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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