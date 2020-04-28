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محافظات

صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 3 آلاف و827 مستحقا بالغربية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:13 م
صرف منحة العمالة
صرف منحة العمالة غير المنتظمة
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أحمد على

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمرحلة الثانية، التي تستمر حتى 10 مايو 2020، بقيمة 500 جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.


وأوضح محافظ الغربية، أن مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي والمدارس المخصصة بجميع مدن ومراكز المحافظة، أنهت اليوم، الثلاثاء، صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 3 آلاف و827 عاملا بقيمة مليون و913 ألفا و500 جنيه.


وأكد المحافظ، انتظام عملية الصرف من دون زحام أو تكدس من المواطنين في ضوء التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تخصيص 237 مكتبا للبريد، و77 فرعا لبنك التنمية والائتمان الزراعي، و 8 مدارس علي مستوى مدن ومراكز المحافظة.

صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 3 آلاف و827 مستحقا بالغربية
صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 3 آلاف و827 مستحقا بالغربية
صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 3 آلاف و827 مستحقا بالغربية
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