كيف تصنع كمامة قماشية في المنزل بأدوات بسيطة؟

مع سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد، وسهولة انتقال العدوى، تزداد الحاجة إلى وسائل الحماية من خطر الإصابة، ومن بين هذه الوسائل الكمامات الطبية.









لكن الكمامات لم تسلم من احتكارها من قبل التجار لرفع أسعارها، وفي هذه الحالة أمام المواطنين فرصة سهلة لصنع الكمامة في المنزل بأبسط الطرق.









وهذا ما أشارت إليه وزارة الصحة السعودية في مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، الذي تضمن طرق صنع كمامة قماشية بأدوات بسيطة، باتباع الطرق الآتية:









- قطعة قماش مناسبة لحجم الوجه، ومطاطات الشعر.

- ثني قطعة القماش للداخل، ثم قلبها وثني طرفيها للداخل مرة أخرى.

- طي أطرافها وربطها بمطاط الشعر من الجهتين.

- ضرورة أن تكون الكمامة مشدودة عند الأذن قدر الإمكان، لتحقيق مهمتها بحماية الأنف والفم من رذاذ الهواء.







