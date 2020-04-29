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أرجوكم متخلصوش علينا.. بسمة وهبة توجه رسالة للمواطنين غير الملتزمين بالحظر

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:01 ص
الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة
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البهي عمرو

قالت الإعلامية  بسمة وهبة، إن هناك بعض المواطنين غير ملتزمين بالجلوس فى البيت، موضحة "الناس فى الشارع في ساعات
الحظر".


وأضافت بسمة وهبة خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "اكسترا نيوز":" أرجوكم متخلصوش علينا.. بلاش حالة التجاهل اللى فيها بعض المواطنين".


وأشارت بسمة وهبة إلى أنها شاهدت موقفا غريبا حال ذهابها للقناة خلال وقت الحظر مؤكدة: "كان فى واحد وأسرته راجع من مكان كان بيفطر فيه والضابط خد منه الرخصة والمواطن قام بالدعاء على الضابط حرام عليك ".  


ولفتت إلى أن المواطن غير الملتزم يدعو على الضابط الذى ينفذ القانون لحمايته وحماية غيره.


وقالت إن المواطنين غير الملتزمين سيتسببون فى مشكلات كثيرة والجميع يلاحظ نسبة الإصابات والوفيات بـ كورونا فى الأيام
الأخيرة.

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