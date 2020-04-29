فريدة سيف النصر تبكي بسبب مرض والدتها: متجوش جنب أهلي وعيلتي

قالت الفنانة فريدة سيف النصر ، إن والدتها تعاني من أمراض السرطان والقلب والسكر، مضيفة:" في ظل انتشار فيروس كورونا لا استطيع زيارتها على الإطلاق".





وأضافت فريدة سيف النصر في حوارها مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" أخي قال لي ان والدتي وقعت على ايديها على الارض من يومين وامي هي روحي وكل حاجة في حياتي".





ودخلت فريدة سيف النصر في حالة من البكاء بعد حديثها عن مرض والدتها، مضيفة:" متجوش جنب اهلي وعائلتي".





وكانت فريدة سيف النصر قد قالت:" شخصيتي الفنية لديها مقومات الجاذبية، وعمري ما انكرت ادواري، وعمري ما عملت مشهد فيه بوسة ولا حد مسك فيا ".