AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فريدة سيف النصر تبكي بسبب مرض والدتها: متجوش جنب أهلي وعيلتي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:04 ص
فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
Advertisements
هاني حسين
قالت الفنانة فريدة سيف النصر، إن والدتها تعاني من أمراض السرطان والقلب والسكر، مضيفة:" في ظل انتشار فيروس كورونا لا استطيع زيارتها على الإطلاق".

وأضافت فريدة سيف النصر في حوارها مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :"  أخي قال لي ان والدتي وقعت على ايديها على الارض من يومين وامي هي روحي  وكل حاجة في حياتي".

ودخلت فريدة سيف النصر في حالة من البكاء بعد حديثها عن مرض والدتها، مضيفة:"  متجوش جنب اهلي وعائلتي".

وكانت فريدة سيف النصر قد قالت:"  شخصيتي الفنية لديها مقومات الجاذبية، وعمري ما انكرت ادواري، وعمري ما عملت مشهد فيه بوسة ولا حد مسك فيا ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أول ظهور لـ فريدة سيف النصر بعد شائعة إصابتها بمرض السرطان

إمبابة فيصل منيب.. سر تسمية فريدة سيف النصر في آخر أعمالها.. فيديو

مسلسل ولاد إمبابة الحلقة 4.. بكاء سعد الصغير ومصطفى أبو سريع

فريدة سيف النصر: عمري ما عملت عملية تجميل.. وأنا تريند في كل أعمالي

تركيبتي مغرية.. فريدة سيف النصر: معملتش دور فيه بوسة.. فيديو

خدت جوزي.. فريدة سيف النصر: صاحبتي خانتني وبيتي اتخرب.. فيديو

ترشيحاتنا

ياسر جلال يعلق على انتقاد برامج المقالب التي يقدمها شقيقه

تعرف على سر الصورة التى جمعت الشهيد المنسي بـ أمير كرارة

بعد تجسيد دور والدتها .. فرق عمر صادم بين سوسن بدر وليلى عز العرب

كان بيطير طيارة قبل الإفطار.. مصرع طفل بالدقهلية

طريقة عمل العرقسوس خطوة بخطوة في 5 دقائق

اليابان تزف بشرى للعالم بـ دواء لعلاج فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة سيئة .. مخاطر تناول الحلويات على السحور

شاهد.. اشتعال حريق أثناء حلقة طبخ في برنامج شهير

شاهد.. تسريب صور BMW الفئة الخامسة 2021 فيس ليفت