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رياضة

عضو اللجنة الخماسية: جاهزون للرد على مخاطبات وزارة الشباب والرياضة.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:29 ص
حسام الحارتي
كشف الإعلامي سيف زاهر أن اتحاد الكرة تلقى خطابا من وزارة الشباب والرياضة بشأن وجود بعض المخالفات داخل الجبلاية.

وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "،أن وزارة الشباب والرياضة طالبت مسئولي اتحاد الكرة بضرورة تقديم المستندات اللازمة للرد على هذه المخالفات.

وتابع سيف زاهر:"من أهم المخالفات التي رصدها تقرير وزارة الرياضة؛ تعيين بعض شباب الألتراس من قبل اتحاد الكرة، ووجود مخالفات في الدورات التدريبية للمدربين، وتعيين أحد مدربي المنتخب الأولمبي بنادي وادي دجلة، وكذلك عمل إدارى المنتخب الأولمبي في المملكة العربية السعودية.

ومن جهة آخري رد  جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة على تقرير مخالفات وزارة الرياضة، قائلا:" نجهز المستندات للرد على كل مخالفات الوزارة، وكل استفسار تم بالخطاب، سواء بوجودها أو عدم وجودها.

 واكد انه سيتم إعداد ملف كامل للرد على الوزارة وكل جهة مسئولة .

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