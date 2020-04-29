خلال شهر.. شركة عملاقة تعلن موعد طرح لقاح كورونا

أعلنت كبري الشركات الرائد فى صناعة الأدوية عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 والذي ستظهر نتائجه خلال شهر مايو القادم.





وقالت شركة فايزر الأمريكية إنه سيكون في وسعها حينه إنتاج لقاح لمكافحة فيروس كورونا، على أن يستخدم أولا في حالات الطوارئ فقط.





وأكد، ألبرت بورلا، المدير التنفيذي للشركة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن فايزر ستكون مستعدة لطرح اللقاح للاستخدام الطارئ في الخريف المقبل، على أن تصبح أكثر استعدادا لإنتاج واسع النطاق في نهاية العام.





وأضاف بورلا أن الشركة الأمريكية ستواصل إجراء مزيد من الاختبارات للتأكد من فعالية اللقاح وأمانه، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تظهر النتائج الأولى في مطلع مايو المقبل.





وأفادت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد حتى يومنا هذا لقاح ولا دواء محدد مضاد للفيروسات للوقاية من مرض "كوفيد-19" وإن معظم المرضى يتعافون بفضل الرعاية الداعمة.