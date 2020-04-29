دولة تكشف عن سلاح جديد ضد كورونا





قام الشاب فونج ييك هنغ من هونج كونج، وهو مصمم ألعاب للأطفال بتحويل علب الحليب التي ترمى في القمامة إلى أقنعة واقية لمكافحة فيروس كورونا . الأمر الذى يجعل البعض يذعر من هذه الفكرة خاصة وإن المخلفات من البؤر الخطيرة لنقل عدوى كورونا خاصة عند ملامستها .





وأوضح فونج أنه لجأ إلى ذلك لمواجهة النقص في أقنعة الوجه الواقية في هونغ كونغ منذ تفشي جائحة كورونا





وقام فونج بإنشاء صفحة على الفيسبوك لعرض الأشياء التي صممها من القمامة حيث صمم أكثر من 70 أداة منزلية من مواد أعيد تدويرها،





بما في ذلك تحويل زجاجات المياه البلاستيكية إلى حاملات مظلة، واستخدام زجاجات سائل غسيل الصحون البلاستيكية كحوامل لأجهزة التحكم عن بعد.



