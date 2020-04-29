بـ الجينز المقطع.. نيللى كريم تفاجئ متابعيها بفيديو على tik tok

نشرت الفنانة نيللى كريم، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول مختلفة.
وظهرت نيللى كريم ببنطال أنيق من الجينز باللون الرمادى الفاتح، وممزق من الركب، مرتدية معه بلوزة ناعم باللون الأبيض، وفوقها قميص من الجينز، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ باللون الفوشيا.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نيللى كريم فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.
وتركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى التى تبرز عن جمالها.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بسلسلة حول الرقبة.