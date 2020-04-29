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تعليم

استمرار مبادرات جامعة حلوان لدعم العمالة اليومية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:27 ص
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
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كريم ناصر
انطلقت  مبادرة جامعة حلوان معاك لتقديم المساعدات وتوزيعها على عدد مائتى مواطن في حى المعصرة فى منطقة عزبة الهجانة، وحلوان ومنطقة الاوتوستراد وهي المبادرة التي تستمر لمدة شهر لدعم العمالة اليومية وينظمها مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سناء حجازي مدير المركز. 

جاء ذلك في إطار استمرار انطلاق مبادرات التنمية من جامعة حلوان لصالح المواطن المصرى تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهدف تقديم المساعدات ورفع الوعى الطبى للوقاية من وباء فيروس كورونا.

 وتنطلق هذه المبادرة من جامعة حلوان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والتى أيدت اهتمام الجامعة وحرصها الدؤؤب على الجهود التنموية فى إطار محيطها الجغرافي ولاسيما في المناطق العشوائية والأشد احتياجا، أسفر هذا التعاون عن اتفاق لدعم هذه المناطق بالتنسيق بين الجامعة ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووزارة التضامن الإجتماعي، وجمعية قبس من نور والجمعيات الأهلية الأخرى التي تستفيد من المشاركة المجتمعية لمبادرات جامعة حلوان. 

حيث تم  تنفيذ آليات المبادرة من خلال  النزول الميداني للجمعيات الأهلية وتوزيع كراتين التغذية وتوعية المواطنين بأهمية إرتداء الكمامات، والتعقيم المستمر وأيضا الحفاظ على المسافة الإجتماعية الآمنة للتباعد بين المواطن وغيره من المواطنين.

وفي هذا الإطار أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على أهمية العمل الميداني المستمر ودراسة المناطق العشوائية التى تحيط بالجامعة حتى تحقق الجامعة أهدافها للتنمية المستدامة فى إطار خطط  تنميتها سواء على مستوى رفع وعى المواطن أو تقديم الخدمات المتنوعة و المختلفة. 

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة على أهمية دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية استمرارية الدعم للمجتمعات الأشد والأكثر احتياجا، وأوضح أن قطاع البيئة يعمل على تحقيق الخطة الاستراتيجية في ضوء المتغيرات التى تمر بها البلاد وأن القطاع لديه العديد من الأنشطة لخدمة المجتمع. 

وأوضحت الأستاذة الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية أن المركز ينفذ وينسق العمل التنموى لخدمة قطاع البيئة، ويهتم المركز  برصد المستجدات الطارئة بسبب جائحة كورونا واكدت أن المبادرة التى تنفذ اليوم تستهدف التخفيف عن كاهل المواطن في المناطق العشوائية، وذلك بعد دراسة احتياجاتة ومشكلاته.
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