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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 1304 إصابات كورونا و202 وفاة خلال ساعات

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:29 ص
ألمانيا تسجل 1304
ألمانيا تسجل 1304 إصابة كورونا و202 وفاة خلال ساعات
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سمر صالح
أعلنت السلطات فى ألمانيا عن تسجيل 1304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19" و202 وفاة.

وأفادت الصحة الألمانية، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 157641 إصابة، والوفيات وصلت إلى 6115 حالة وفاة.

فى سياق منفصل، أعلنت كبرى الشركات الرائد فى صناعة الأدوية عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19، والذي ستظهر نتائجه خلال شهر مايو القادم.

وقالت شركة فايزر الأمريكية، إنه سيكون في وسعها حينه إنتاج لقاح لمكافحة فيروس كورونا، على أن يستخدم أولا في حالات الطوارئ فقط.

وأكد ألبرت بورلا، المدير التنفيذي للشركة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن فايزر ستكون مستعدة لطرح اللقاح للاستخدام الطارئ في الخريف المقبل، على أن تصبح أكثر استعدادا لإنتاج واسع النطاق في نهاية العام.
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