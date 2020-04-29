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محافظات

محافظ القاهرة يعلن توزيع 12 ألف كرتونة مواد غذائية على أهالي الأسمرات

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:22 ص
كراتين غذائية للاسمرات-
كراتين غذائية للاسمرات- ارشيفية
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عبد العزيز جمال
أطلق اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إشارة انطلاق مبادرة جديدة لتقديم الدعم لأهالي الأسمرات. 

وبحسب بيان، الأربعاء، سيتم على مدار الأيام القادمة توزيع 12 ألف كرتونة تشتمل على منتجات غذائية توزع على جميع الأهالي بحي الأسمرات. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة لجميع فئات الشعب المصري. 

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أكد أن جمعية رسالة وزعت ٢٥٠٠ كرتونة تموينية تحوى السلع الأساسية على أسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا وكذلك الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة الأسمرات. 

وأشاد محافظ القاهرة بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى توفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين غير القادرين. 

وأضاف محافظ القاهرة أن الكراتين التى تم توزيعها من ٨ آلاف كرتونة ستقدمها جمعية رسالة لتوزيعها فى مناطق أهالينا والمحروسة بالسلام وروضة السيدة لتوفير المواد الغذائية الأساسية لسكان تلك المناطق بالتزامن مع شهر رمضان المعظم. 
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