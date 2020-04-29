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تعليم

تعليم أسيوط: 20 ألف طالب بأولى ثانوى يبدأون امتحان نهاية العام أون لاين

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:07 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسيوط - أرشيف
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إيهاب عمر
بدأ اليوم أكثر من 20 ألف طالب وطالبة  بالصف الأول الثانوي بمحافظة أسيوط، امتحانات الفصل الدراسى الثانى "أون لاين " والتي تستمر حتى ٢٠ مايو المقبل، وذلك بأداء امتحان مادة اللغة العربية بينما يبدأ طلاب الصف الثاني الإمتحان غدًا الخميس وتستمر حتى ١٧ مايو.

وقال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسة داخل ديوان المديرية وأخرى فرعية بالإدارات التعليمية المختلفة لتسهيل وتذليل أي عقبات قد تطرأ أمام الطلاب أثناء عقد الامتحانات في المنزل، مضيفا أنه يتم عمل تقرير يومي بسير منظومة الامتحانات بكل مدرسة وإدارة تعليمية.

وأشار "وكيل الوزارة "، إلى أن طلاب محافظة أسيوط يؤدون الإمتحان ضمن محافظات المرحلة الأولى التى تضم  "القاهرة والجيزة والإسكندرية وقنا وأسيوط والفيوم وكفر الشيخ ودمياط والاسماعيلية وأسوان والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد"، يؤدي الطلاب فيها الاختبارات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا.

وكانت مديرية التربية والتعليم بأسيوط بالتعاون مع فرع المصرية للاتصالات قد قامت بتوزيع الشرائح الإلكترونية للطلاب من خلال 13 مقر توزيع بعدد من المدارس بالمحافظة.
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