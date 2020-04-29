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توك شو

طبيب يحذر: الأطفال مرضى الحساسية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:43 م
الأطفال مرضى الحساسية
الأطفال مرضى الحساسية
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آيات أحمد
قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح، إن  كل الدراسات أكدت أن فرص الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال أقل عرضة من الكبار ولكن هناك أطفال مولودين بمرض السكرى او حساسية الصدر أو حساسية الأطعمة وتلك الأنواع من الامراض تضع الأطفال فى دائرة الخطورة مثلهم مثل كبار السن.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، فى لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن حساسية الطعام وحساسية الصدر لدى الاطفال مثل الحساسية من اللبن او السمك مما يؤثر على جهازه المناعى ويتم تعويض الطفل بتناول ألبان الصويا وألبان النشا و إعطاء الطفل فيتامين د والاوميجا 3 وتلك هي العناصر الغذائية التى يفتقدها الأطفال مرضى الحساسية، أما الأطفال الذين لديهم حساسية من الأسماك يتم تعويضهم بالزنك و العناصر الغذائية التى تنقصه.

وأكد أن الأطفال أصحاب حساسية الصدر، هم الأشد عرضة للإصابة بفيروس كورونا، خاصة وأن الفيروس تنفسي، ويصيب الرئة بالتليف والالتهاب، مضيفًا أنه يجب حماية الاطفال مرضى حساسية الصدر جيدًا من خلال التباعد الاجتماعي والالتزام بالتواجد بالمنزل، وتناول بخاخات الحساسي باستمرار.

ونصح الأمهات بعدم اللجوء للكورتيزون الشراب أو الحقن لحماية الأطفال فى تلك الفترة، وتنازل الأغذية المناعية  والتى تقوى المناعة وموسعات الشعب الهوائية.

ونصح أيضًا بتجنب خروج الأطفال مرضى الحساسية إلا عند الضرورة،  لافتًا إلى أن ترطيب الحلق وشرب السوائل الدافئة لا تقى من الكورونا ولكنها مهمة لمريض حساسية الصدر لأنها تذيب المخاط
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