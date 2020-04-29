شاهد.. القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائى بمحافظتى الجيزة والسويس

ينشر "صدى البلد" فيديو لقيام عربات التطهير والتعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة بمحافظة الجيزة والسويس لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الوقائى، وذلك أثناء التوقيت الذى ينفذ فيه حظر التجول لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.





وقد أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية باستكمال خطتها الشاملة لأعمال التطهير والتعقيم لجميع الميادين والأماكن الحيوية بمختلف محافظات الجمهورية.





وانتشرت عربات التطهير والتعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة بمحافظة الجيزة لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الوقائى، وذلك أثناء التوقيت الذى ينفذ فيه حظر التجول لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.





وشملت أعمال التطهير والتعقيم مبنى ديوان المحافظة وعددا من المرافق الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية ومواقف النقل الجماعى ومحطة السكك الحديدية ومحطة المترو وكوبرى عباس ومسجد الاستقامة ومستشفى الرمد وعدد من المدارس التعليمية، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية وعدد من الشوارع الفرعية بمحافظة الجيزة والتى يتردد عليهما أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم.





فى سياق متصل، قام الجيش الثالث الميدانى بعمليات التطهير والتعقيم الوقائى بمحافظة السويس، وشملت أعمال التطهير والتعقيم محطة السكك الحديدية ومحطات النقل الجماعى وأماكن الانتظار الخاصة بها، وعدد من المدارس، بالإضافة إلى عدد من المرافق الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية والمتنزهات العامة التى تشهد تردد عدد كثيف من المواطنين عليها على مدار اليوم.





يأتى ذلك فى إطار استمرار القوات المسلحة فى تقديم جميع إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس "كورونا" بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصرى العظيم.



