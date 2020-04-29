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فيروس كورونا..أستاذ طب وقائى: وصلنا للمرحلة الحرجة سواء انتشار أو انحسار..فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:47 م
كورونا
كورونا
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آيات أحمد
قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الطب الوقائى بجامعة الزقازيق، إن مصر وصلت للمرحلة الحرجة سواء انتشار وانحسار، وصلنا للمرحلة التى مرت بها ايطاليا وإسبانيا بارتفاع طفيف، ولكن الارتفاع أصبح مفاجئا، مؤكدًا أن اليوم أصبح نقطة فاصلة فى تسجيل أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

ونصح أستاذ الطب الوقائي بجامعة الزقازيق، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، بضرورة الابتعاد عن حضور الأمسيات الاجتماعية والتجمعات الرمضانية والتواصل بين الأهل والأصدقاء من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن مصر سجلت اول الف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 51 يومًا، وثانى ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 18 يومًا، الألف الثالثة والرابعة كل واحدة منهما سجلت خلال 6 ايام، بينما الألف الخامسة سجلت خلال 4 أيام.


وتابع انه يجب على الشعب اتباع الإجراءات الوقائية وعدم التهاون بها نهائيًا، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدراسات والإحصاءات والتي أكدت أن انتهاء فيروس كورونا فى مايو القادم ولكن ذلك إجراءات حسابية فى حالة الالتزام.

وأوضح أن التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعى هى الفيصل فى انتهاء فيروس كورونا وانحساره فى مصر، فى شهر مايو القادم، مؤكدًا أنه يجب علينا التزام الإجرءات لكى تعود الحياة لطبيعتها مرة أخرى والحفاظ على الاقتصاد.
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