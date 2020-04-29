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توك شو

كيف تعمل وما فائدتها؟ تعرف على الخوذة المضادة لفيروس كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:15 م
خوذة مضادة لكورونا
خوذة مضادة لكورونا
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فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "الحدث" فيديو عن خوذة مضادة لكورونا، اخترعها الروس. 


جائحة كورونا دفعت العديد من العلماء لمحاولة ابتكار طرق وقائية باستخدام أدوات نستعملها في حياتنا اليومية، "كراون 34" خوذة "مضادة للفيروسات" ابتكرها علماء بجامعة فولغوغراد الروسية


وكانت الخوذة في بادئ الأمر مسؤلة عن قياس درجة الحرارة عن بعد، وصممت في البداية كحماية من الحساسية، وتزن الخوذة 1.5 كيلو جرام، ولكن تم استخدامها بعد ذلك بعد تفشي وباء كورونا كواقية من الفيروسات، وتحتوي الخوذة على وحدة للتهوية وبطارية ومروحة، ونجحت الاختبارات الأولى للخوذة. 


وأعلنت إدارة أمن المواصلات في دبي الإماراتية، الثلاثاء، اعتماد الخوذة الذكية ضمن التقنيات الحديثة لتأمين قطاع النقل والمواصلات، ووفق ما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في "تويتر"، فإنه يمكن من خلال الخوذة قياس درجة حرارة مستخدمي وسائل النقل العامة بكفاءة عالية.

 

وأوضحت أن الخوذة تم تزويدها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأتي هذه الخوذة ضمن التقنيات الحديثة التي جرى اعتمادها بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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