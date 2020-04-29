AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

8 إجراءات جديدة من الحكومة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا ..تعرف عليها

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:03 م
وزيرة الصحة هالة
وزيرة الصحة هالة زايد
Advertisements
محمود مطاوع
عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا.

تقوم الخطة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوم، للتصرف في ضوء تلك النتائج، وتمت الإشارة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.

وينشر «صدى البلد» الخطة العامة للحكومة للتعايش في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا:


1- المرحلة الأولى من خطة التعايش، تتضمن إرشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الالتزام بها، إلى جانب معايير إلزامية يجب توافرها في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات، والمولات والأسواق، وقطاع البناء والمصانع، وكافة وسائل المواصلات.

2-استمرار غلق الأماكن التي تسبب خطرًا شديدا لنقل العدوى

3- استبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، كلما أمكن، مع محاولة توفير الحجز المسبق الكترونيًا للحفاظ على قواعد التباعد المكاني وتجنب التكدس

4- تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين خاصة، وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الإلكتروني والديليفري مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.

5-التوعية بالقواعد العامة التي سيكون على المواطنين الالتزام بها، ومنها قواعد تتعلق بالالتزام بمتطلبات السلامة العامة، وقواعد للتعامل مع الجهات الحكومية والتعامل مع عامل توصيل الطلبات للمنزل.


6-إجراءات ملزمة في حال إعادة فتح المنشآت، في مقدمتها الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين على المنشأة.

7-توفير غرفة عزل لاستقبال أي عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل، مع خفض قوة العمل، وتوافر مستلزمات النظافة مثل الصابون والمناديل الورقية، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بالكلور.

8- التهوية الطبيعية للمكان قدر المستطاع، والتقليل من استخدام التكييفات كلما أمكن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يفاجئ مديرية التعليم بزيارة تفقدية ويوجه بالاهتمام بالنظافة العامة لمواجهة فيروس كورونا

جيش مصر الأبيض.. رسالة مؤثرة من نقابة الأطباء لأعضائها اِعرف تفاصيلها

لمواجهة كورونا .. محافظ مطروح يخصص سيارات مياه وكلور للتوزيع على المواطنين مجانا

ما بين إجراءات احترازية وقرارات سريعة .. كيف واجهت غبور أزمة كورونا

تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال شم النسيم.. وزير التنمية المحلية يشدد على تنفيذ قرارات الحكومة بالمحافظات.. وغلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمحال التجارية والمولات

حملة لرش وتطهير شوارع اسيوط

ترشيحاتنا

فيروس كورونا يحصد أرواح 3 سيدات من عائلة واحدة خلال 3 أيام.. تفاصيل

مرتضى منصور: الأهلي يتوسل لمنع إذاعة حلقة سيد عبدالحفيظ مع رامز جلال

السعودية تزف بشرى سارة عن عودة الطواف فى الكعبة خلال أيام

بشرى سارة.. منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام تضاف للأجر الأساسي أول يوليو

برلماني بريطاني يفضح حكومة جونسون: الإخوان يستغلون أزمة كورونا

للوقاية من عدوى كورونا.. احرص على هذه العادة قبل مغادرة المنزل مباشرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدمر الطلاء كليا.. احذر غسيل السيارة بنفسك

حلويات رمضان.. طريقة عمل بلح الشام خطوة بخطوة

صور تؤكد خبر حمل جيجي حديد في طفلها الأول من زين مالك