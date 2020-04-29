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محافظات

مدافن ومحارق.. كيف تتخلص بورسعيد من نفايات كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:14 م
التخلص من نفايات
التخلص من نفايات كورونا
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، منطقة المدفن الصحي للنفايات الطبية ومجمع المحارق، للوقوف على الوضع الحالي لها ومتابعة سير العمل بالمحارق الجديدة.

وشدد المحافظ على عمل جميع المحارق البالغ عددها ٦ بكامل قوتها  لسرعة إنجاز العمل والتخلص الأمن من النفايات الطبية،  لاسيما في الوقت الحالي التي تتخد فية المحافظة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

وأضاف أنه سيتم المرور بصفة دائمة علي المدفن الصحي والمحارق لمتابعة سير المنظومة، والتأكد من التخلص الأمن للنفايات.
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