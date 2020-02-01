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محافظات

عادل الغضبان: بورسعيد تشهد طفرة صناعية واقتصادية

السبت 01/فبراير/2020 - 07:00 م
عادل الغضبان: بورسعيد
عادل الغضبان: بورسعيد تشهد طفرة صناعية واقتصادية
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن هناك طفرة صناعية واقتصادية غير مسبوقة تشهدها محافظة بورسعيد ، والتى تأتى واضحة من خلال المشروعات العملاقة التى تم انجازها خلال زمن قياسى على أرض بورسعيد جنوبا وشرقا وغربا .

جاء ذلك خلال جولة اللواء عادل الغضبان التفقدية فى مصنعى للملابس الجاهزة و لصناعة الأحذية  الواقعين داخل نطاق مجمع 54 مصنع للصناعات الخفيفة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، والتي رافقة خلالها احمد موسي مدير الجهاز التنفيذي والسيد التابعي  مدير خدمة المستثمرين .

وتابع  اللواء عادل الغضبان مراحل الإنتاج المختلفة وسير العمل داخل المصانع المذكورة ، واستمع لشرح موجز عن معدلات الإنتاج والتصدير التى يتم انتاجها .

والتقى المحافظ بالعاملين داخل المصانع وتعرف على مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وأشاد خلال جولته بالمستوى المتطور لمجمع الصناعات الصغيرة 54 ، وجودة المنتج الصناعى ، مؤكدا أن هذه المصانع توفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة وان المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم المستثمر الجاد لتحقيق مشروعات صناعية متنوعة تساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى وتجعل بورسعيد من أهم المدن الصناعية .

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عادل الغضبان: بورسعيد تشهد طفرة صناعية واقتصادية
عادل الغضبان: بورسعيد تشهد طفرة صناعية واقتصادية
عادل الغضبان: بورسعيد تشهد طفرة صناعية واقتصادية
عادل الغضبان: بورسعيد تشهد طفرة صناعية واقتصادية
عادل الغضبان: بورسعيد تشهد طفرة صناعية واقتصادية
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