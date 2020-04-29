المعدل يواصل الارتفاع.. بريطانيا تسجل 601 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت بريطانيا ارتفاعا جديدا في أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب صحيفة "ميرور" سجلت المستشفيات في بريطانيا 601 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 22.370 شخصا.





فيما سجلت السلطات الصحية في إنجلترا 445 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وأسكتلندا 83 وفاة، وويلز 73.





ومن المقرر أن تعلن وزارة الصحة البريطانية في وقت لاحق من مساء اليوم حصيلة نهائية للوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وكانت بريطانيا قد سجلت أمس 586 وفاة فقط.





وسجلت بريطانيا أكثر من 161 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء.





ووصل إجمالي عدد إصابات كورونا في العالم إلى 3 ملايين و160 ألف شخص، والوفيات إلى 219 ألفا، والمتعافين إلى 974 ألفا.



