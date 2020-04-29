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أخبار العالم

تراجع مستمر.. نيويورك تسجل 330 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:06 م
نيويورك تسجل 330
نيويورك تسجل 330 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الأربعاء،  330 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في تراجع مستمر لمعدل الوفيات.


وأعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، امس الثلاثاء، عن تسجيل 335 وفاة جديدة.


وأكد أن الوفيات أصبحت في انخفاض، بعد أن أصبح معدلها ثابتًا نسبيًا خلال الأيام الثلاثة الماضية. 


وأعلن كومو تسجيل أقل من ١٠٠٠ إصابة بفيروس كورونا في نيويورك لأول مرة منذ ١٥ مارس الماضي.


وانخفض عدد مرضى فيروس كورونا الذين تم إدخالهم حديثًا إلى المستشفيات بأكثر من 70 %منذ ذروة تفشي الوباء في وقت سابق من هذا الشهر.
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