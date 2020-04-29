بعد اكتشاف ٤ حالات.. نقل مصابي كورونا بالسويس لمستشفى العزل وحصر المخالطين

وقام فريق من إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بقيادة الدكتور أسر البنا مدير الطب الوقائى، بحصر المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا.





كانت مديرية الصحة بالسويس اعلنت، إصابات جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة، من لبينهم حالة إيجابية جديدة و3 حالات مخالطين لمصابين بفيروس كورونا.





وقالت مديرية الصحة في بيان لها، ظهر اليوم 3 حالات ايجابيه مخالطين لصقاء لحالات ايجابية سابقة احدى تلك الحالات كانت تخضع للعزل المنزلى والمتابعة المستمرة من الطب الوقائي بمديريه الصحة الحالات.





وأكدت مديرية الصحة، والمصابين هم، الحالة (و.ح )والحالة ( ج.ع ) والحالة ( م.ح ) وحاله ايجابيه جديده ( ن .ع ) وجار التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل الحالات لمستشفى العزل وجار استكمال الاجراءات الوقائيه الاحترازيه للتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين .







