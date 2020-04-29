نشرة البرلمان: وزير التعليم العالي يكشف للنواب مواعيد وطرق الاختبارات بالجامعات.. مقترح لوقف بناء دور العبادة لمدة 5 سنوات

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 29 أبريل.10 % هامش ربح.. مقترح برلماني لضبط أسعار السلع في الأسواقتعليم البرلمان توافق على اتفاقية لتحسين كفاءة إدارة براءات الاختراعبشرى سارة.. منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام تضاف للأجر الأساسي أول يوليووزير التعليم العالي: أنقذنا الفصل الدراسي الثاني من الضياع.. ووضعنا كل السيناريوهات لاستكمالهوزير التعليم العالي للطلبة: الدولة لا تدار بوسائل التواصل الاجتماعي ولا الهاشتاجالتعليم العالي: رفضنا أن نضيع على الطلبة عاما من عمرهممقترح برلمانى لوقف بناء دور العبادة لمدة 5 سنوات لهذا السببوزير التعليم العالي يكشف موعد تسليم المشروعات البحثيةشروط جديدة أمام البرلمان لـ"مد وترقية" رتب الداخلية.. تعرف عليهاللتعايش مع كورونا.. البرلمان يطالب المواطنين بارتداء الكمامة إجباريا منعا لتفاقم الأزمة