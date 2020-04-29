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برلمان

نشرة البرلمان: وزير التعليم العالي يكشف للنواب مواعيد وطرق الاختبارات بالجامعات.. مقترح لوقف بناء دور العبادة لمدة 5 سنوات

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:19 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 29 أبريل.











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