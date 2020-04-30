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أخبار العالم

تجاوز المليون شخص.. بشرى سارة عن شفاء كورونا حول العالم

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:24 ص
تجاوز المليون شخص..
تجاوز المليون شخص.. بشري سارة عن شفاء كورونا حول العالم
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الخميس بشري سارة حول حالات شفاء كورونا حول العالم.

 وتجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 المليون شخص من مصابي الفيروس اللعين على مستوى العالم من أصل ثلاثة ملايين و200 ألف شخص.

وفى سياق منفصل سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء وفاة أكثر من 2500 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة تزيد قليلًا عن تلك المسجّلة مساء الثلاثاء، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء بالولايات المتحدة إلى 60.853 وفاة. 

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّرًا في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، رُبع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم وثلث الإصابات موجود في أمريكا. 

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