اتهام مشتبه به من النازيين الجدد بقتل سياسي ألماني "محب للاجئين"

قال ممثلو الادعاء بألمانيا إن "العنصرية وكره الأجانب" كانت دوافع حاسمة للمشتبه به في قتل السياسي الألماني من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والتر لوبك، وفق لماذكرته شبكة دويتش فيله.

كما اتهمت السلطات رجلًا بالمساعدة في تدريب القاتل على استخدام البنادق.

اتهمت السلطات الألمانية رسميًا متطرفًا فيما يتعلق بقتل السياسي الألماني والتر لوبك العام الماضي.

وقتل السياسي ، الذي كان ينتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) التابع للمستشارة أنجيلا ميركل ، في منزله.

صدمت وفاته ألمانيا وجاءت في وقت يتصاعد فيه العنف اليميني المتطرف في جميع أنحاء البلاد .

قال المدعون إن ستيفان إي البالغ من العمر 45 عامًا توجه إلى منزل لوبيك في بلدة فولفهاجن بوسط ألمانيا ، تسلل تحت غطاء من الظلام إلى الشرفة حيث كان السياسي يجلس وأطلق عليه الرصاص في رأسه.

واشتهر لوبك بكونه مؤيدًا للهجرة ومتعاطفًا مع اللاجئين، وهو ما أدى بالمتعصب لقتله.