مباحث تموين القاهرة تضبط 12 طن لحوم وياميش فاسدة





كما تم ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بالأزبكية لحيازته (4 طن سلع غذائية "جوز هند – تين مُجفف" – 2000 لفافة "قمر الدين") بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وأيضا ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بالمرج لحيازته (2 طن "سكر") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهول المصدر تحت التعبئة ، وكذا (500 كيلو جرام "سكر حر") معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.







جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

واصلت شرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتى أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمصر القديمة لحيازته (6,225 طن سلع غذائية "مقطعات لحوم – دهون حيوانية – مخ") بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.