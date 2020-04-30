لا مساس بمستحقات اللاعبين.. الخطيب يبحث الإحتياطي النقدي ل_ الأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي إجتماعًا خلال الساعات القليلة المقبلة مع خالد الدرندلي أمين الصندوق لبحث الموقف المالي للنادي من جديد بعد قرار المجلس بعدم المساس بمستحقات اللاعبين والموظفين والعاملين.





ويناقش الخطيب في الإجتماع الإحتياطي النقدي للنادي خاصة أن هناك تأكيدات بان هناك قدرة علي الوفاء بإلتزامات الرواتب لجميع العاملين واللاعبين في كرة القدم والنشاط الرياضي حتي نهاية شهر يونيو.





ومن المقرر أن يستمع الخطيب لشرح كامل من أمين الصندوق حول حقوق النادي بالخارج وسبل تحصيلها في تلك الفترة لتوفير أكبر قدر من الإحتياطي النقدي خاصة وان العمل في المرحلة الثانية من الشيخ زايد تسير بنفس الشكل دون توقف.





ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة في إجتماعه المقبل خطة جديدة لمواجهة نقص الموارد بالقلعة الحمراء بسبب الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



