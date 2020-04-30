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تعليم

الثلاثاء.. حاسبات القاهرة تعلن المشروعات البحثية المطلوبة من فرق النقل

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:36 م
كلية الحاسبات والذكاء
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة-صورة أرشيفية
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عبد الله علي

قالت الدكتورة إيمان ثروت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إن يوم الثلاثاء المقبل سوف تعلن الكلية عن المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب سنوات النقل للتقييم عليها.

وأضافت إيمان، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى بالجامعة، سوف ترسل للجامعة كيفية التعامل مع الطلاب الباقين للإعادة، والطلاب برامج الساعات المعتمدة المسجلين بالمستوى الرابع.

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وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن عن القواعد الاسترشادية والإطار العام لضوابط إعداد الطلاب للبحوث، والتي أعدتها اللجنة العليا برئاسته في ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة في كل كلية من كليات الجامعة، مع مراعاة الضوابط والمعايير العامة.

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