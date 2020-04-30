AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توريد 16 ألفا و720 طن أقماح بـ 5 صوامع وشون في أسوان

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:30 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تستكمل محافظة أسوان استقبال الأقماح الموردة ضمن موسم حصاد القمح للعام الحالى واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بجودة عالية، وذلك داخل 5 صوامع وشون بنطاق المحافظة.

وقال المهندس حسين جلال رئيس الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بالمحافظة بأن إجمالى الكميات الموردة من القمح وصلت إلى 16 ألفا و 720 طنا و715 كجم، وأن الصوامع والشون بدأت فى لستقبال شحنات القمح والتى تضم 5 صوامع وشونة بطاقة إجمالية 126 ألف طن منها.


وأوضح بأن الكميات التى تم توريدها شملت 6620.365 طن بشركة مطاحن مصر العليا و5054.270 طن بالشركة المصرية القابضة للصوامع "صومعة المفالسة" و5046.080 طن بصومعة الراجحي بتوشكي بإجمالي 16720.715 طن.


وأضاف بأن هذه الصوامع والشون تضم صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وأيضًا شون بنك التنمية والائتمان الزراعى بطاقة 5 آلاف طن، فضلًا عن إضافة صومعة تابعة للقطاع الخاص بمشروع توشكى تصل طاقتها إلى 30 ألف طن.


وأشار إلى أنه توجد متابعة يومية بشكل مستمر من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى أعطى توجيهاته بضرورة الاستمرار في تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز والمدن لاستكمال عملية استلام الكميات الموردة من القمح وتفادى أى عقبات بهدف سرعة تخزينها في الصوامع والشون المخصصة لذلك.


وفى نفس السياق أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن أسوان هى من أوائل المحافظات التى وردت محصول القمح لموسم 2020 بعد قيام المزارعين بجنى وتوريد المحصول نظرًا لارتفاع درجات الحرارة بها.


وأشار اللواء أشرف عطية بأن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بجودة عالية، كما أن الصوامع والشون بدأت فى إستقبال شحنات القمح والتى تضم 5 صوامع وشونة، موجهًا لتقديم كل التسهيلات أثناء عملية الاستلام لتفادى أى عقبات تعوق ذلك لسرعة تخزينها بالصوامع والشون المخصصة لها.

واقرأ أيضًا:

توريد 7816 طنا من الأقماح بـ 5 صوامع وشون بأسوان

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 صوامع وشون تستعد لاستلام محصول القمح في أسوان

بدء توريد327 ألفا و900 كيلو قمح بصوامع وشون أسوان .. صور

استمرار أعمال توريد القمح لليوم الرابع على التوالى بالدقهلية

موسم الخير.. استمرار توريد القمح بالمحافظات.. واستعدادات مكثفة بالشون والصوامع

لمتابعة توريد القمح.. محافظ أسيوط يتفقد صوامع عرب العوامر

توريد 905 أطنان قمح في 32 شونة وصومعة في البحيرة

ترشيحاتنا

ياسمين رئيس تسخر من نفسها.. شاهد

بأربعة مكونات من مطبخك نظفي وسلكي عيون البوتاجاز

توفير المطهرات بأسعار تبدأ من 12.5 جنيه فى منافذ الإنتاج الحربي..فيديو

هل ينتظر الصائم الانتهاء من أذان المغرب لبدء الإفطار .. علي جمعة يجيب

بالتاتو والمكياج الجريء.. 10 إطلالات لـ ياسمين رئيس أثارت جدلاً

سعره 10 ملايين استرلينى .. بيراميدز يزاحم الأهلى على صفقة القرن الحقيقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرست حياتها لعملها.. كورونا ينهي حياة ممرضة أصيبت بالعدوى قبل تقاعدها بـ 3 أيام

10 طرق لـ علاج القولون في رمضان

كورونا مش وصمة عار.. 6 نصائح لمواجهة التنمر على المصابين