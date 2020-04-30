توريد 16 ألفا و720 طن أقماح بـ 5 صوامع وشون في أسوان

تستكمل محافظة أسوان استقبال الأقماح الموردة ضمن موسم حصاد القمح للعام الحالى واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بجودة عالية، وذلك داخل 5 صوامع وشون بنطاق المحافظة.



وقال المهندس حسين جلال رئيس الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بالمحافظة بأن إجمالى الكميات الموردة من القمح وصلت إلى 16 ألفا و 720 طنا و715 كجم، وأن الصوامع والشون بدأت فى لستقبال شحنات القمح والتى تضم 5 صوامع وشونة بطاقة إجمالية 126 ألف طن منها.





وأوضح بأن الكميات التى تم توريدها شملت 6620.365 طن بشركة مطاحن مصر العليا و5054.270 طن بالشركة المصرية القابضة للصوامع "صومعة المفالسة" و5046.080 طن بصومعة الراجحي بتوشكي بإجمالي 16720.715 طن.







وأضاف بأن هذه الصوامع والشون تضم صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وأيضًا شون بنك التنمية والائتمان الزراعى بطاقة 5 آلاف طن، فضلًا عن إضافة صومعة تابعة للقطاع الخاص بمشروع توشكى تصل طاقتها إلى 30 ألف طن.







وأشار إلى أنه توجد متابعة يومية بشكل مستمر من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى أعطى توجيهاته بضرورة الاستمرار في تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز والمدن لاستكمال عملية استلام الكميات الموردة من القمح وتفادى أى عقبات بهدف سرعة تخزينها في الصوامع والشون المخصصة لذلك.





وفى نفس السياق أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن أسوان هى من أوائل المحافظات التى وردت محصول القمح لموسم 2020 بعد قيام المزارعين بجنى وتوريد المحصول نظرًا لارتفاع درجات الحرارة بها.







وأشار اللواء أشرف عطية بأن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بجودة عالية، كما أن الصوامع والشون بدأت فى إستقبال شحنات القمح والتى تضم 5 صوامع وشونة، موجهًا لتقديم كل التسهيلات أثناء عملية الاستلام لتفادى أى عقبات تعوق ذلك لسرعة تخزينها بالصوامع والشون المخصصة لها.

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