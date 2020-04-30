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تعليم

صيدلة حلوان تقدم 6 نصائح لزيادة المناعة في رمضان

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:16 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
قدمت كلية الصيدلة جامعة حلوان نصيحة جديدة عن سبل زيادة المناعة في رمضان، في إطار سلسلة النصائح التي تقدمها خلال شهر رمضان المبارك.


وتتضمن نصيحة اليوم مجموعة من الأطعمة التي تسهم في زيادة المناعة في شهر رمضان وهي:
١-التمر: يحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن التي تعمل كمضادة للاكسدة وتحسين الجهاز المناعي.
٢-الحليب: حليب الأبقار له القدرة على مقاومة أمراض الجهاز التنفسي مثل الحساسية والربو.
٣- الدجاج والديك الرومي: غني بفيتامين B6 والذي يساعد على تكوين خلايا الدم.
٤-الزبادي: خاصة في وجبه السحور يحتوي على الكالسيوم واليود وفيتامين د، ب.
٥- الشوفان: يمكن مزجه مع الحليب أو الزبادي ويعمل كمادة مضادة للفيروسات.
٦-بعض المأكولات بها مضادات للأكسدة مثل السبانخ، الثوم، البروكلي، الكركم، الفلفل الأحمر.

قدم نصيحة اليوم الدكتورة هناء عطية كلية الصيدلة جامعة حلوان.
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