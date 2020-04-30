تكنو موبايل تعلن إطلاق هاتفها الجديد في مصر قريبا

أعلنت "تكنو موبايل"، العلامة التجارية الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية واحدى الشركات التابعة لمجموعة"ترانشن" العالمية، عن قرب إطلاق هاتفها الجديد " "Spark5 Proلعملائها في السوق المصرى ،صمم الجهاز بـ5 كاميرات فريدة من نوعها وتم تصميمها لتعزيز تجربة التقاط الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى بطارية وشاشة أكبر لعرض الصور ومقاطع الفيديو بوضوح ويعتبر " "Spark5 Proالمدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي الأفضل في فئته والذي يتوقع إطلاقه بسعر معقول.

وقال كالوس ديفيد مدير العلامة التجارية" تكنوموبايل" مصر : "نجحنا خلال العام الماضي في تعزيز حضورنا فى السوق المصرى وعلى مستوى المنطقة، مدعومين بارتفاع الطلب على هواتفنا من قبل العملاء الذين يرغبون في الحصول على منتجات ذات جودة مرتفعة بأسعار معقولة."

أوضح كالوس ديفيد:" تتميز استراتيجية تكنوموبايل بانها تركز على الإستماع للعملاء ومتطلباتهم التقنية ورد فعلهم حول منتجات وهواتف تكنوموبايل ونسعى دائما لمعرفة المزيد عن احتياجاتهم حتى نتمكن من تحسين وتطوير المنتجات التى تناسب المستهلكين المستهدفين ونعد عملائنا دائما بأننا سنستمر فى تقديم كل ماهو جديد ومبتكر بإستخدام أحدث التقنيات كما ان من ضمن استراتيجيتنا هو التركيز على زيادة حجم مبيعات هواتف "تكنوموبايل" عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية ونركز على الشرائح السعرية المتوسطة."

وفى ذات السياق أكد مدير العلامة التجارية "تكنوموبايل" مصر:"ان جميع هواتف تكنوموبايل الجديدة بكافة فئاتها التى سيتم اطلاقها فى السوق المصرى ستتمتع بضمان وتأمين للشاشة وهذا يعنى انه اذا تعرضت الشاشة للكسر فى غضون فترة الضمان ومدتها 100 يوم من بعد الشراء سيتم تغيرها على الفور من خلال مراكز "كارل كير".

كما شهدت هواتفنا الذكية السابقة طلبًا قويًا نتج عنه وجود قاعدة عملاء للشركة في دولة مصر وسيشمل هاتف "Spark5 pro" قدرات تصوير قوية من خلال الكاميرات الخمس، مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمنح الهاتف القدرة على التقاط صور احترافية ويرغب المستهلكون على مستوى المنطقة في الوصول إلى أحدث الابتكارات بهدف تعزيز تواصلهم مع العالم، وهو ما نقدمه لهم من خلال هاتف Spark 5".

وستحتوي الكاميرا الرباعية الخلفية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي في هاتف Spark5 Proعلى خوارزمية " AI Camera 3.0" بالإضافة إلى قدرات اكتشاف مشهد التصوير بالذكاء الاصطناعي. ويضم الهاتف أيضًا 6 أضواء "فلاش" للكاميرا توجد 4 منها حول الكاميرات الخلفية بالإضافة إلى 2 حول الكاميرا الأمامية. وبالإضافة إلى القدرة على إنتاج صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو بجودة فائقة، سيضم الهاتف بطارية مدمجة بقوة 5000 مللي أمبير، ما يمنحها فترة تشغيل أطول مقارنةً بالطرز السابقة التي كانت تضم بطاريات بقوة 4000 مللي أمبير.

وبالمقارنة مع الهاتف السابق SPARK 4، والذي يضم شاشة بحجم 6.52 بوصة، سيتم طرح هاتف Spark5 Proبشاشة أكبر حجمًا وجودة 720*1600 عالية الدقة، لتقدم للمستخدمين تجربة مشاهدة غامرة. ويعمل الهاتف بنظام تشغيل HiOS والذي يعد إصدارًا متخصصًا من نظام "أندرويد كيو" وسيكون متاحًا بعدة ألوان هي " Seabed Blue, Ice Jadeite and Cloud "White.