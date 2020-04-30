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بريطانيا: تسجيل 674 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:29 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
عرضت قناة الغد خبرا عاجلا يفيد أن بريطانيا أعلنت اليوم الخميس تسجيل 674 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في بلاده وصلت إلى 26711 وفاة.

وأضاف جونسون خلال مؤتمر صحفي، أن الجميع مسؤول في مواجهة التحديات التي فرضها فيروس كورونا، لافتا إلى أن بريطانيا أمامها تحديات لم تشهدها من قبل بسبب الوباء.

وأوضح أن عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الفائقة بسبب كورونا يتراجع، لافتا إلى أن البلاد تتجاوز ذروة انتشار الوباء والسيناريو الأسوأ لم يحدث.

وأشار جونسون إلى أن العمل جار لتطوير لقاح لكورونا لكننا لا نعرف متى سيحدث ذلك، مؤكدا أنه يجب التحقق من أن إجراءات فتح الاقتصاد لا تؤدي لعودة الوباء.

كانت صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن خبراء في الجيش البريطاني بدأوا اختبارات سريرية جديدة لمصل جديد مصنوع من رذاذ المبيد الحشري، وقام الباحثون بالموافقة على اختبار قوته في القضاء على كورونا.
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