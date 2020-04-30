الإفتاء: المتوفى بسبب وباء مثل كورونا شهيد..فيديو

كشف الدكتور خالد عمران، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية كيفية التعامل مع المتوفى المُصاب بفيروس كورونا.





وأوضح عمران خلال استضافته ببرنامج "فتاوى " المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن المبطون والمطعون"الميت بسبب وباء"، من الشهداء، ويعاملون عند الله جل جلاله فى منازل الشهداء.

وتابع ، أيمن الفتوى بدار الإفتاء المصرية:أن ما يختص للميت، هو تغسيله، تكفينه،والصلاة عليه ودفنه، لافتا إلى المتوفين بسبب كورونا لهم نفس ما يختص للميت مع الأخذ فى الاعتبار توصيات وزارة الصحة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 392 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.