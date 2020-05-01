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فن

نقيب المهن التمثيلية ينعى شهداء القوات المسلحة

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:08 ص
اشرف زكي
اشرف زكي
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محمد بدران

نعى أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة  بإحدى المركبات المدرعة.

 

ونشر نقيب المهن التمثيلية صورة عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلًا: "‏رحم الله شهداء الوطن".


يذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت مساء امس بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.


وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.


وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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رحم الله شهداء الوطن

A post shared by Ashraf Zaki - أشرف زكي (@ashrafzakyoffical) on

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