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منوعات

أطباء يحذرون من خطأ تشخيص الأطفال بفيروس كورونا ما يعرضهم لأزمات قلبية قاتلة

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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احمد شريف

يخشى الأطباء أن يكون الأطفال عرضة لخطر الإصابة بأضرار قلبية قاتلة إذا تم تشخيص مرض كاواساكي " التهاب الشرايين التاجية" بشكل خاطئ على أنه فيروس تاجي.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، حذر الأطباء البريطانيين من ارتفاع في عدد الأطفال الذين يعانون من "متلازمة الالتهابات '' ، مما ترك عشرات المصابين بأمراض خطيرة في العناية المركزة.


يخشى مسئولو الصحة أن يكون ذلك من مضاعفات COVID-19 ويقولون إن لديه أعراضًا مشابهة لأعراض كاواساكي ، بما في ذلك آلام البطن والطفح الجلدي.


لكن مؤسسة خيرية بريطانية حذرت الآن من أن حالات تعب الشرايين التاجية يتم تشخيصها بشكل خاطئ على أنها COVID-19 ، مما يجعل الأطفال عرضة لخطر الإصابة بأضرار قلبية دائمة.

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