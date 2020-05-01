أطباء يحذرون من خطأ تشخيص الأطفال بفيروس كورونا ما يعرضهم لأزمات قلبية قاتلة

يخشى الأطباء أن يكون الأطفال عرضة لخطر الإصابة بأضرار قلبية قاتلة إذا تم تشخيص مرض كاواساكي " التهاب الشرايين التاجية" بشكل خاطئ على أنه فيروس تاجي.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، حذر الأطباء البريطانيين من ارتفاع في عدد الأطفال الذين يعانون من "متلازمة الالتهابات '' ، مما ترك عشرات المصابين بأمراض خطيرة في العناية المركزة.





يخشى مسئولو الصحة أن يكون ذلك من مضاعفات COVID-19 ويقولون إن لديه أعراضًا مشابهة لأعراض كاواساكي ، بما في ذلك آلام البطن والطفح الجلدي.





لكن مؤسسة خيرية بريطانية حذرت الآن من أن حالات تعب الشرايين التاجية يتم تشخيصها بشكل خاطئ على أنها COVID-19 ، مما يجعل الأطفال عرضة لخطر الإصابة بأضرار قلبية دائمة.