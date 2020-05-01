AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ننشر قائمة أسعار السلع التموينية المقررة الشهر الجاري

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:01 م
السلع التموينية
السلع التموينية
Advertisements
محمد صبيح
بدأت المنافذ التموينية الممثلة في محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية اليوم الجمعة 1 مايو 2020 في صرف مقررات السلع التموينية عن شهر مايو وفارق نقاط الخبز عن شهر أبريل الماضي.

ويستعرض صدى البلد قائمة بأسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات التموينية خلال شهر مايو الجاري كالتالي:

زيت خليط 1 لتر بسعر 17 جنيها

سكر معبأ 1 كيلو بسعر 8.5 جنيه

أرز معبأ 1 كيلو بسعر 8 جنيهات

فول معبأ 500 جرام بسعر 9.90 جنيه

عدس مجروش معبأ  500 جرام بسعر 8 جنيهات

مكرونة معبأ 500 جرام بسعر 3.65 جنيه

جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 5 جنيهات

جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 9.5 جنيه

شاي ناعم 40 جرام بسعر 3 جنيهات

لبن جاف 125 جرام بسعر 17 جنيها

خل 5% 900 جرام بسعر 4.25 جنيه

دقيق معبأ 1 كيلو بسعر 6.50 جنيه

صلصة 200 جرام بسعر 4.75 جنيه

مسلي صناعي 800 جرام بسعر 17.25 جنيه

مسحوق اتوماتيك 1 كيلو بسعر  15.75 جنيه

مسحوق يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيه

صابون غسيل 125 جرام بسعر 2.25 جنيه

صابون تواليت 125 جرام بسعر 5.50 جنيه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر أبريل.. تعرف عليها

أسعار السكر والأرز والزيت على بطاقة التموين

ترشيحاتنا

أول رد فعل من الاتحاد التونسي بعد حكم حبس حمدي النقاز

الحكومة:الإعلان عن إجراءات تسليم المشروعات البحثية لمراحل التعليم المختلفة الأسبوع المقبل

مركز لنشر الإسلام.. كل ما تريد معرفته عن بلدة جينيه المالية

مخصصة لعلاج كورونا.. لحظة انهيار مستشفى في قطر.. فيديو

بطائرة عسكرية.. وصول جثمان شهيدي بئر العبد إلى مطار سوهاج

في عيد ميلادها.. 15 صورة تبرز أناقة منة عرفة

AdvertisementS

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

متى تعود الحياة لطبيعتها في مصر وترفع قيود فيروس كورونا؟.. الحكومة تجيب

وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل طب قصر العيني بفيروس كورونا

حقيقة أم شائعة؟.. عودة حركة الطيران في مصر بدءا من 16 مايو

طعن عدة أشخاص..مقتل شخص برصاص الشرطة الأسترالية بأحد مراكز التسوق

والد شهيد الدقهلية: "كلمنى قبل استشهاده وقالى خد بالك من نفسك ونفسي راحت منى"

بمشاركة الآلاف.. تشييع جثمان شهيد الدقهلية وسط هتافات «لا إله إلا الله الإرهابي عدو الله».. صور وفيديو

ننشر صور شهداء الحادث الإرهابي بسيناء من أبناء المنوفية

هو محمد رمضان قلبه في دراعه ؟ .. الجمهور يسخر من مسلسل البرنس

بعد كشفها عن سر دخولها السجن .. عايدة رياض مطلوبة على جوجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة وعلى الموضة .. شاهد أبرز إطلالات مريم حسن فى عيد ميلادها

ممرضة تفارق الحياة بين أحضان طفلتها بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

مركز لنشر الإسلام.. كل ما تريد معرفته عن بلدة جينيه المالية