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تعليم

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تدين حادث بئر العبد الإرهابي: لن يزيد المصريين إلا صلابة وقوة وتماسكا

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:06 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
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كريم ناصر
أدانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الحادث الإرهابي الذي وقع أمس إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة ببئر العبد،مما أسفر عن سقوط مجموعة من الشهداء من أبناء القوات المسلحة وهم يؤدون دورهم في الدفاع عن أمن الوطن لحفظ استقراره في شمال سيناء.
ونعى خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الشهداء قائلا: «هذا الحادث الخسيس لن يؤثر علي إيمان رجال قواتنا المسلحة بواجبهم، ووطنيتهم، بل يدفعهم إلي مزيد من الإصرار على مواصلة دورهم فداء للوطن لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة».
وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن مايفعله الإرهاب لن يزيد مصر إلا صلابة وقوة وتماسكا، ويشد من عزيمة جنود مصر، كما لن تتأخر الجامعة عن دعم الشهداء الأبرار، ولن تتوقف مسيرة النهضة والتنمية في ارض سيناء الطاهرة مؤكدًا أن الإرهاب لن يتمكن من تحقيق أغراضه، وستبقى مصر بجيشها وشرطتها، وإرادة شعبها ودولتها، قوية عزيزة بعزيمة ابطالها، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن في سبيل الله.
كما تقدمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بقيادة خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، ورئيس الجامعة، الدكتور محمد العزازي، وأمين عام مجلس الأمناء الدكتورة ياسمين الكاشف، ونواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بخالص العزاء للشعب المصرى على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء هذا الحادث الإرهاب الغاشم .
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