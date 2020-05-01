محطات في حياة فقيد القصر العيني الدكتور هشام الساكت.. صور





وعين الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب القصر العيني بجامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عام 2018.





وحصل الساكت على دكتوراه الجراحة العامة بكلية الطب القصر العيني، وشغل منصب عضو الجمعية المصرية لجراحة الأطفال، وكذلك عضو الجمعية الدولية لجراحة مناظير الأطفال.





و شغل منصب مدير مجمع التعليم المتطور بالقصر العيني، وعضو الزمالة المصرية لجراحات الأطفال، ورئاسة قسم جراحة الأطفال بمستشفي الشروق.





وأصيب وكيل كلية القصر العيني، بفيروس كورونا في 19 أبريل الماضى، هو وزوجته، وتم عزله بمستشفى العبور التابع لجامعة عين شمس، القريبة من منزله.





ونعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فقيد القصر العيني الدكتور هشام الساكت، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، بعد وضعه على جهاز التنفس الصناعي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





كما نعاه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قائلا: "صديق غالي وشخصية محترمة ورفيعة المستوى وقيادة بارزة". ودعت له الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية الطب القصر العيني، بأن يرزقه الله منازل الصديقين والشهداء.