عاش هنا يوثق انطلاق أنيس منصور من الدقهلية ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

فى محافظة الجيزة وتحديدًا فى 6 شارع الجيزة "بهى الدين بركات سابقًا" - الجيزة، عاش الكاتب الكبير أنيس منصور، الذي وثق جهاز التنسيق الحضارى منزله من خلال وضع لافتة على باب العقار توضح تاريخ الميلاد: 18/08/1925، وتاريخ الوفاة: 21/10/2011.

ويأتى ذلك في إطار مواصلة مشروع "عاش هنا"، أحد أهم المشروعات التي يشرف عليها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، جهوده في توثيق المباني والأماكن التي عاش فيها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية، التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

ولد أنيس منصور بمحافظة الدقهلية، حفظ القرآن وهو في سن التاسعة، بكتاب القرية، حصل على ليسانس الآداب – قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1947. عمل مدرسًا للفلسفة الحديثة بكلية الآداب جامعة عين شمس من عام 1954 حتى عام 1963، وعاد للتدريس مرة أخرى عام 1975. تأثر أنيس منصور بالعقاد، وانتظم في حضور صالونه الأسبوعي، وسجل هذه الذكريات في كتابه "في صالون العقاد كانت لنا أيام". تفرغ للصحافة و الكتابة بأخبار اليوم والأهرام، وترأس تحرير العديد من الإصدارات، أبرزها روز اليوسف وأكتوبر .

سافر إلى العديد من بلدان العالم، ألف العديد من كتب الرحلات منها : "حول العالم في 200 يوم"،" اليمن ذلك المجهول"، "بلاد الله لخلق الله". حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة المنصورة، وجائزة كاتب الأدب العلمي الأول من أكاديمية البحث العلمي، كما فاز بلقب الشخصية الفكرية العربية الأولى من مؤسسة السوق العربية في لندن الجائزة التشجيعية من مجلس رعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عام 1963 - جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1981، كما حصل أيضا على جائزة مبارك في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2001 .

من مؤلفاته: عاشــوا في حيـاتى- دعوة للابتسام - الكبار يضحكون أيضا - الذين هبطوا من السماء- الذين عادوا إلى السماء - يوم بيوم- كل شيء نسبي- أرواح وأشباح- حول العالم في 200 يوم- أعجب الرحلات في التاريخ- لأول مرة- الموت وأنا- كائنات فوق- شارع التنهدات- الرئيس قال لي وقلت أيضا- شبابنا الحيران- على رقاب العباد لعنة الفراعنة- هناك أمل- آه لو رأيت- تولد النجوم وتموت- اقرأ أي شيء - عزيزى فلان- معنى الكلام وترجم كتاب الخالدون مئة. مسلسلات تليفزيونية منها: من الذي لا يحب فاطمة (مسلسل) - عريس فاطمة- غاضبون وغاضبات- هي وغيرها- هي وعشاقها- العبقري، القلب بدأ يدق، يعود الماضي يعود.