البابا تواضروس: العائلة المقدسة اختارت الهروب إلى مصر لأنها أرض السلام
فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في تحديد أماكن رفات الإسرائيليين
روبيو يغادر تل أبيب إلى الدوحة لحضور اجتماع ترامب مع أمير قطر
أمام الرئيس السيسي .. الدحيح يقدم فقرة عن عبقرية الجيش المصري في تحطيم خط بارليف
وسيم السيسي: مصر دولة سلام .. مجدي يعقوب: القيادة السياسية تعلى قيم الإنسانية والعلم والمحبة
بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية وطن السلام
دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟
حدود مقدسة ومحرمة على العدو.. حراس الشرق والغرب والجنوب والشمال درع أمان مصر
العد التنازلي لـ شهر رمضان 2026.. كم يومًا تفصلنا عن الشهر المبارك؟
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام
محافظات

محافظ أسيوط لـ صدى البلد: الدولة لا تهدف من تقنين أوضاع الأراضي تحصيل الأموال

لقاء محافظ أسيوط مع مدير مكتب صدى البلد بالمحافظة
لقاء محافظ أسيوط مع مدير مكتب صدى البلد بالمحافظة
إيهاب عمر

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ان ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحتل مكانة متقدمة في أولويات عملنا خلال الفترة الحالية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حماية حق الدولة وفي الوقت نفسه صون حق المواطن الجاد في التقنين، بما يحقق التوازن بين الانضباط في إدارة الأراضي وتشجيع التنمية والاستثمار.

 تحرير وتسليم عدد كبير من عقود التقنين

وأضاف محافظ أسيوط لـ " صدى البلد " انه تم خلال الفترة الماضية تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف، حيث جرى تحرير وتسليم عدد كبير من عقود التقنين لأصحابها الجادين في السداد، إلى جانب الانتهاء من فحص معظم الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم، وجارٍ استكمال باقي الإجراءات بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وكافة الجهات المعنية.

الدولة لا تهدف من التقنين إلى تحصيل الأموال 

و أشار أبو النصر الى أن الدولة لا تهدف من التقنين إلى تحصيل الأموال بقدر ما تسعى إلى تثبيت حقوق المواطنين الجادين وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي في إطار قانوني ومنظم، يسهم في تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

و أكد محافظ أسيوط على الاستمرار في التعامل بكل حزم مع التعديات على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد غير الجادين في استكمال تقنين أوضاعهم، وفي المقابل نعمل على تسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام الجادين لإنهاء ملفاتهم في أسرع وقت ممكن، إيمانًا بأن الجدية والانضباط هما الطريق لتحقيق العدالة والتنمية في آن واحد.

أسيوط محافظ أسيوط تقنين أراضي أملاك الدولة تشجيع التنمية والاستثمار عقود التقنين

