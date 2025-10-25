محافظ أسيوط لـ صدى البلد: الدولة لا تهدف من تقنين أوضاع الأراضي تحصيل الأموال

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ان ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحتل مكانة متقدمة في أولويات عملنا خلال الفترة الحالية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حماية حق الدولة وفي الوقت نفسه صون حق المواطن الجاد في التقنين، بما يحقق التوازن بين الانضباط في إدارة الأراضي وتشجيع التنمية والاستثمار.

تحرير وتسليم عدد كبير من عقود التقنين

وأضاف محافظ أسيوط لـ " صدى البلد " انه تم خلال الفترة الماضية تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف، حيث جرى تحرير وتسليم عدد كبير من عقود التقنين لأصحابها الجادين في السداد، إلى جانب الانتهاء من فحص معظم الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم، وجارٍ استكمال باقي الإجراءات بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وكافة الجهات المعنية.

الدولة لا تهدف من التقنين إلى تحصيل الأموال

و أشار أبو النصر الى أن الدولة لا تهدف من التقنين إلى تحصيل الأموال بقدر ما تسعى إلى تثبيت حقوق المواطنين الجادين وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي في إطار قانوني ومنظم، يسهم في تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

و أكد محافظ أسيوط على الاستمرار في التعامل بكل حزم مع التعديات على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد غير الجادين في استكمال تقنين أوضاعهم، وفي المقابل نعمل على تسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام الجادين لإنهاء ملفاتهم في أسرع وقت ممكن، إيمانًا بأن الجدية والانضباط هما الطريق لتحقيق العدالة والتنمية في آن واحد.