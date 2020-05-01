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ديني

مفتى الجمهورية: الصوم يمنع الإنسان عن الوقوع فى المعاصي.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:18 م
مفتى الجمهورية: الصوم
مفتى الجمهورية: الصوم يحجب الإنسان عن الوقوع فى المعاصي
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محمد شحتة
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الصوم يحجب الإنسان عن الوقوع فى المعاصى، ويجعله يتحكم فى نفسه عند الغضب، مشيرا إلى أن الإنسان القوى هو من يملك نفسه عند الغضب، والعبادة تكسب المرء القوة فى تصرفاته.

وشدد مفتى الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "لقاء الجمعة"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الإنسان عليه ان يهتدى بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم، بالتحكم فى النفس، أثناء اللحظات التى يدخل فيها الشيطان والهوى والشهوات، والكثير من الأشياء التى تنازع حقيقة الصوم، قائلا:  "يجب على كل مسلم، ان يتذكر عن دخوله مشاحنات ما احد، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سابه أحدا أو شاتمه، أو قاتله، فليقل اللهم إني امرئ صائم". 

ولفت إلى ضرورة ات يدرب كل مسلم، على تمالك نفسه أثناء الغضب، حين وقوع مشاحنات، ومن يفعل هذا قد ملك أمر نفسه،  وارتقى وسما بنفسه، وهو فى موقف لك يكن ضعيفا وإنما كان قويا بقوة العبادة، فكان يستطيع أن يشتم او يسب الا ان العبادة أعطته القوة، وهذا دليل قبول من الله سبحانه وتعالى.
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