حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان؟ البحوث الإسلامية: جائز بشرط

حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان.. سؤال ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وقال البحوث الإسلامية، إنه يجوز استعمال فرشاة الأسنان والمعجون في نهار رمضان؛ بشرط عدم المبالغة في ذلك حتى لا يؤدى ذلك إلى وصول شيء إلى الحلق.

وأوضح البحوث الإسلامية أنه إذا وصل شيء للحلق بسبب المبالغة في استخدام المعجون في نهاررمضان ؛ يؤدى بدوره إلى إبطال الصيام.

هل يجوز غسل الأسنان في رمضان؟

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن قيام الصائم بغسيل أسنانه بالمعجون في نهار رمضان، لا يُبطل صيامه ولا يُفطره بشرط ألا يصل إلى حلقه شيئًا منه.

وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل غسيل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان يُفطر؟»، أنه طالما يُراعي الصائم أثناء غسل أسنانه بالمعجون، ألا يبتلع شيئًا منه وألا يصل إلى جوفه بعضًا منه، فإنه لا يُفطر.

حكم غسل الأسنان في نهار رمضان؟

بين الدكتور سعيد عامر، أمين الدعوة بالأزهر، أن قيام الصائم بغسيل أسنانه بالمعجون في نهار رمضان، لا يُبطل صيامه ولا يُفطره بشرط ألا يصل إلى حلقه شيئًا منه.

وأفاد "عامر" خلال البث المباشر لصفحة مجمع البحوث الإسلامية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه طالما يُراعي الصائم أثناء غسل أسنانه بالمعجون، ألا يبتلع شيئًا منه وألا يصل إلى جوفه بعضًا منه، فإنه لا يُفطر.

وأشار إلى أنه يجوز استعمال فرشاة الأسنان والمعجون فى نهار رمضان بشرط عدم المُبالغة فرسول الله "صلى الله عليه وسلم" أجاز للمُتوضئ المضمضة بشرط عدم المبالغة حتى لا يصل شيء للحلق يؤدي الى إفساد الصيام.





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ما يجوز وما لا يجوز في نهار رمضان؟

من جانبها نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " 15 فتوى عن ما يجوز وما لا يجوز في شهر رمضان .

وإلى نص الفتاوى:

1》 قراءة القرآن للمرأة الكاشفة الرأس: جائزة.

2》 قراءة الأذكار للحائض والنفساء: مستحبة.

3》 إفطار المرأة في نهار رمضان لإكمال عملية الحقن المجهري بناء على وصية الطبيب بذلك: جائز.

4》 قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر: جائز.

5》 الإفطار للعجوز الذي لا يقوى على الصوم: جائز مع الفدية.

6》 الإفطار لمريض السكر الذي يتضرر فصومه ولا يرجي شفاؤه: جائز مع الفدية.

7》الإفطار للمسافر مسافرة القصر: جائز مع وجوب قضاء هذه الأيام.

8》 أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر.

9》انقطاع دم الحيض أو النفاس للمرأة قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليها صوم اليوم، وصيامها صحيح.

10》 من كان جنبًا قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليه صوم اليوم، وصيامه صحيح.

11》 الإفطار يكون بتحقق غروب الشمس أو عند سماع آذان المغرب حسب توقيت البلد الموثق في النتيجة.

12》 الإمساك عن الطعام والشراب عندما ينطق المؤذن " الله" في " الله أكبر" في بداية آذان الفجر.

13》 مس المصحف للحائض: لا يجوز.

14》 الجماع في نهار رمضان: لا يجوز.

15》التدخين في نهار رمضان: لا يجوز.