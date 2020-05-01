الاختيار.. وزير الداخلية الأسبق يروي لـ"صدى البلد" كواليس محاولة اغتياله على يد هشام عشماوي

قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، إنه حريص على متابعة مسلسل "الاختيار" والذى يجسد بطولات أحد ضباط القوات المسلحة وهو الشهيد أحمد المنسى بطل موقعة البرث فى سيناء.





وظهر فى حلقة أمس من المسلسل مشهد محاكاة لمحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى ذلك الوقت بواسطة سيارة مفخخة زرعها له الإرهابى هشام عشماوى و٢ من مساعديه .





وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن مشاهد المسلسل ذكرته بأوقات عصيبة عاشتها الدولة المصرية بعد ثورة ٣٠ يونيو بعد خروج الشعب ضد حكم الإخوان .





وأضاف إبراهيم أن البلاد كانت تتعرض فى تلك الفترة لمحاولات إرهابية كبيرة جدا لإعادة الجماعة الارهابية لحكم البلاد مرة أخرى ولكن مؤسسات الدولة كانت تقف لكل تلك المحاولات بالمرصاد .





وأضاف أن الأجهزة الأمنية كان لديها معلومات بقيام عناصر الجماعة الارهابية واتباعها لسلسلة عمليات عدائية ضد الدولة وقياداتها انتقاما منهم .





وأضاف وزير الداخلية الاسبق انه فى يوم 5 سبتمبر من عام 2013، وبعد 21 يوما من فض اعتصامى رابعة والنهضة، تعرضت لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء مرور موكبى في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر بالقرب من مقر إقامتي وهو الحادث الذى أسفر عن إصابة 21 شخصًا منهم 8 من رجال الشرطة .





وتحدث الوزير عن يوم الحادث قائلا : "بدأ اليوم كأى يوم عادى استيقظت من نومى وخرجت من مقر اقامتى بمدينة نصر ، مستقلا سيارتى المصفحة والتى ترافقها سيارات الحراسة وسيارة التشويش أثناء مرور الموكب فى شارع مصطفى النحاس فى حوالى الساعة العاشرة والنصف صباحا ،كان الشارع هادئا جدا، ثم انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من سيارتى وامتد الانفجار لسيارات مجاورة .



