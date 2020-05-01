الاختيار.. وزير الداخلية الأسبق يروي لـ"صدى البلد" كواليس محاولة اغتياله على يد هشام عشماوي

قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، إنه حريص على متابعة مسلسل "الاختيار" والذى يجسد بطولات أحد ضباط القوات المسلحة وهو الشهيد أحمد المنسى بطل موقعة البرث فى سيناء.
وظهر فى حلقة أمس من المسلسل مشهد محاكاة لمحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى ذلك الوقت بواسطة سيارة مفخخة زرعها له الإرهابى هشام عشماوى و٢ من مساعديه .
وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن مشاهد المسلسل ذكرته بأوقات عصيبة عاشتها الدولة المصرية بعد ثورة ٣٠ يونيو بعد خروج الشعب ضد حكم الإخوان .
وأضاف إبراهيم أن البلاد كانت تتعرض فى تلك الفترة لمحاولات إرهابية كبيرة جدا لإعادة الجماعة الارهابية لحكم البلاد مرة أخرى ولكن مؤسسات الدولة كانت تقف لكل تلك المحاولات بالمرصاد .
وأضاف أن الأجهزة الأمنية كان لديها معلومات بقيام عناصر الجماعة الارهابية واتباعها لسلسلة عمليات عدائية ضد الدولة وقياداتها انتقاما منهم .
وأضاف وزير الداخلية الاسبق انه فى يوم 5 سبتمبر من عام 2013، وبعد 21 يوما من فض اعتصامى رابعة والنهضة، تعرضت لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء مرور موكبى في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر بالقرب من مقر إقامتي وهو الحادث الذى أسفر عن إصابة 21 شخصًا منهم 8 من رجال الشرطة .
وتحدث الوزير عن يوم الحادث قائلا : "بدأ اليوم كأى يوم عادى استيقظت من نومى وخرجت من مقر اقامتى بمدينة نصر ، مستقلا سيارتى المصفحة والتى ترافقها سيارات الحراسة وسيارة التشويش أثناء مرور الموكب فى شارع مصطفى النحاس فى حوالى الساعة العاشرة والنصف صباحا ،كان الشارع هادئا جدا، ثم انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من سيارتى وامتد الانفجار لسيارات مجاورة .
وأضاف : " كان الانفجار قويا جدا وتسبب فى اصابة ٢١ شخص منهم ٨ من رجال الشرطة بالاضافة الى الطفل الصغير الذى تصادف تواجده فى موقع الحادث ".
واستكمل حديثه : "بعد حدوث الانفجار حدثت حالة من الهلع فى المنطقة التى وقع بها الانفجار وعلى الفور قام طقم الحراسة المرافق لى بنقلى من السيارة المصفحة الخاصة بى والتى تأثرت كثيرا بالانفجار الى سيارة اخرى ونقلى من مكان الحادث الى مقر الوزارة".
وأضاف وزير الداخلية انه اصر فور وصوله الى مقر وزارة الداخلية ان يظهر فى القنوات الفضائية لكى يطمأن المواطنين ويؤكد لهم ان الأمنية بالدولة قادرة على السيطرة على الوضع فى البلاد.
واكد الوزير ان اجهزة وزارة الداخلية تمكنت بعد ايام قليلة من وقوع الحادث من تحديد مرتكبيه والمخططين له والذى يأتى على رأسهم الارهابى هشام عشماوى ونجحت فى القبض على عدد من الخلايا الارهابية التى تقف وراء الحادث والتى كانت تدبر لحوادث اغتيالات اخرى.